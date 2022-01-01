Почему большинство клиентов выбрают нас

Для лечения алкоголизма, выведения из запоя или снятия похмельного синдрома на дом выезжает квалифицированный врач психиатр - нарколог. Доктор приедет в течение часа в любой район города и области. Выезд врача после 22:00 часов и ранее 08:00 часов осуществляется по ночному тарифу.





В зависимости от состояния пациента может потребоваться дезинтоксикационная, противосудорожная, гипотензивная терапия. Базовая терапия включает в себя весь необходимый минимум препаратов для быстрой помощи пациенту на дому. В зависимости от конкретной клинической ситуации врач может посоветовать или настоятельно рекомендовать пациенту или его родственникам провести более интенсивную дезинтоксикационную терапию.