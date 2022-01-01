Почему большинство клиентов выбрают нас

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Лечение алкоголизма

К сожалению, в нашей стране лечиться от алкоголизма — стыдно. И это одна из причин, почему многие алкоголики, даже признающие свою проблему и готовые лечиться, остаются-таки со своей бедой один на один. Далеко не всегда даже стойкая мотивация к излечению способна сподвигнуть человека на посещения наркологического центра — алкоголики опасаются огласки, насмешек, порицаний, укоров со стороны окружающих. Но решение проблемы есть — нарколог на дом. Вы можете пригласить специалиста к себе домой и пройти обследование и лечение в наиболее комфортных условиях, не опасаясь огласки.


Телефон: 8 961 789 03 33

Лечение алкоголизма Миасс

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Высокопрофессиональный врач Стаж работы более 15 лет

Высокопрофессиональный дипломированный врач нарколог с огромным опытом работы, владеющий несколькими специализациями

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Мы гарантируем анонимность и конфиденциальность Ваших личных данных в лечении наркомании или алкоголизма

Профессиональное лечение Профессиональное лечение

Высокая эффективность за счет применения лучших мировых методик и тем самым устранения тяги к любым алкоголным напиткам, с гарантией результата.

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Услуги врача нарколога на дому

Вывод из запоя Вывод из запоя

Экстренный вывод из запоя проводится в домашних условиях врачом-наркологом с назначением дальнейшего лечения в случае необходимости.

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Нарколог на дом Нарколог на дом

Алкоголизм – одно из наиболее распространенных в нашей стране заболеваний, которое не стоит недооценивать.

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Кодирование Кодирование от алкоголизма

Кодирование алкоголизма - радикальный, чрезвычайно эффективный метод лечения алкогольной зависимости.

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Тел : 8 961 789 03 33

Капельница от похмельного синдрома

Нарколог на дом капельница

  Для лечения алкоголизма, выведения из запоя или снятия похмельного синдрома на дом выезжает квалифицированный врач психиатр - нарколог. Доктор приедет в течение часа в любой район города и области. Выезд врача после 22:00 часов и ранее 08:00 часов осуществляется по ночному тарифу.

  В зависимости от состояния пациента может потребоваться дезинтоксикационная, противосудорожная, гипотензивная терапия. Базовая терапия включает в себя весь необходимый минимум препаратов для быстрой помощи пациенту на дому. В зависимости от конкретной клинической ситуации врач может посоветовать или настоятельно рекомендовать пациенту или его родственникам провести более интенсивную дезинтоксикационную терапию.

Противопоказания к наркологической помощи на дому:

  • Категорический отказ пациента от медицинской помощи
  • Бессознательное состояние пациента
  • Белая горячка (Алкогольный делирий)
  • Желудочно-кишечное кровотечение
  • Острый инфаркт миокарда
  • Острый инсульт
  • Панкреонекроз
  • Острая дыхательная недостаточность

Вызвать врача нарколога на дом

Чтобы проконсультироваться или вызвать врача нарколога заполните форму или позвоните по указаному ниже телефону:

8 961 789 03 33
Выезд врача после 22:00 часов и ранее 08:00 часов осуществляется по ночному тарифу.

Лечение от алкоголизма
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